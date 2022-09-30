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Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу РФ із Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу РФ із Білорусі
Радник Банкової натякнув, що ЗСУ діятимуть ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон
фото: Олексій Арестович

Арестович відповів, як діятимуть ЗСУ у разі нападу з Білорусі

Якщо Росія знову спробує вторгнутися в Україну з боку Білорусі, то дозволу в цього у невизнаного Олександра Лукашенка вони не питатимуть. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

«Він (Лукашенко – ред.) нікуди не дінеться. Якщо російські війська зайдуть, вони зайдуть без питань. Питання - чи підуть вони, знаючи, що на них чекає тут. Друге – що буде із ними, коли вони спробують перейти кордон», – зазначив Арестович.  

Радник Банкової натякнув, що ЗСУ діятимуть ще до того моменту, як російські війська перетнуть білорусько-український кордон. «За моїми відчуттями, на цей раз ми сентиментальничати не будемо. Я маю на увазі – не коли вони перетнуть кордон, а до того, як вони перетнуть кордон. Чекати на чергову Бучу ніхто вже не буде», – підкреслив Арестович.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: росія окупанти кордон населення радник Олексій Арестович ворог відео аеродром

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