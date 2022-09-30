Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну

Путін використовує свої відносини з Лукашенком для розвитку російського військового потенціалу

Безпосередня участь Білорусі у війні в Україні на боці Росії залишається малоймовірною, незважаючи на заяви українських джерел 29 вересня про те, що Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Головне розвідувальне управління Міноборони України повідомило, що Білорусь готується розмістити до 20 тис. мобілізованих російських чоловіків в існуючих цивільних приміщеннях, складах і покинутих сільськогосподарських об’єктах Білорусі. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов також заявив, що тривають заходи щодо розширення Лунінецького аеродрому (50 км від білорусько-українського кордону), ремонту складської та військової інфраструктури.

Крім того, моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що Росія доставила літаки Су-30 на аеродром Барановичі в Білорусі.

«Ці дані можуть свідчити про те, що Росія сподівається використовувати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру для утримання та потенційного навчання новомобілізованих російських сил, але залишається вкрай малоймовірним, що це провідні показники неминучої участі Білорусі в Україні з боку Росії», – зазначили в ISW.

На думку аналітиків, ці повідомлення, швидше за все, свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати свої відносини із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб використовувати білоруську землю для розвитку російського військового потенціалу.

Раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.