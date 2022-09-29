Арестович розповів, куди Кремль відправив перших мобілізованих росіян

Кількість мобілізованих, яких РФ кине на війну в першій хвилі, становитиме 80-90 тисяч

Мобілізовані росіяни не будуть проходити військові навчання

Перші мобілізовані в РФ вже відправилися на війну проти України. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«Їх напхали у перші підрозділи в районі Сватового (Луганська область - ред.), у Харківській області, де треба терміново затикати діру. Основна маса підгребе тижнів через два», – сказав посадовець.

Арестович переконаний у тому, що мобілізовані росіяни не будуть проходити навчання. Їх одразу кинуть у бій без будь-якої підготовки

«Більша частина піде на доставлення. Їх же звозять з усієї Росії. Ну, комусь, може, дадуть стрільнути кілька разів, кинути гранату. І то навряд чи. 200 тисяч гранат треба потратити на навчальний кидок? Багатенько. І все, і вперед із піснею в бій», – зазначив радник ОП.

Він припустив, що кількість мобілізованих, яких РФ кине на війну в першій хвилі, становитиме 80-90 тисяч і нагадав, що у повномасштабному вторгненні 24 лютого брали участь близько 320 тисяч осіб.

«Зараз їх менше 150 (тисяч - ред.). Вони навіть угруповання вторгнення не відновлять. Вони відтоді стали набагато слабшими, а нас стало більше, ми стали більш навченими, ми стали злішими, з перемогами і з західним озброєнням. Ну, що нам ці 90 тисяч? Мастило для штика. Вони взагалі нічого не вміють», – додав Арестович.

Раніше повідомлялося, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.