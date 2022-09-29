Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)
Зеленський 29 вересня звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальне засідання РНБО, під час якого ухвалять важливі рішення. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії. Крім того, зазначив, що завтра – ще один день нашої боротьби та ще один день на шляху до перемоги.

«Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії», -– заявив президент.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

Читайте також: Моральна стійкість російського солдата. Що відкрила мобілізація
Теги: Білорусь відео навчання окупанти Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: «Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії»
Боріться, поборете! Зеленський звернувся до корінних народів Росії (відео)
Сьогодні, 20:22
Завтра РНБО збереться на термінове засідання
Зеленський скликає термінове засідання РНБО
Сьогодні, 15:55
Зеленський наголосив, що світ має зробити все для недопущення подібних злочинів проти людяності, які стаються і сьогодні
Роковини трагедії Бабиного Яру: Зеленський провів паралелі із сьогоденням (фото)
Сьогодні, 12:36

Політика

Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)
Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)
Ердоган поговорив з Путіним: перші подробиці
Ердоган поговорив з Путіним: перші подробиці
Зірка «Зоряних війн» збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ
Зірка «Зоряних війн» збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ
Верховний суд заборонив ще одну партію
Верховний суд заборонив ще одну партію
Зеленський скликає термінове засідання РНБО
Зеленський скликає термінове засідання РНБО
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист і використання лісів
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист і використання лісів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
112K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
108K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
108K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
38K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
35K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація

Новини

П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту