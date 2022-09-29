Зеленський анонсував важливі рішення для України (відео)

Президент наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії

Президент Володимир Зеленський анонсував спеціальне засідання РНБО, під час якого ухвалять важливі рішення. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії. Крім того, зазначив, що завтра – ще один день нашої боротьби та ще один день на шляху до перемоги.

«Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії», -– заявив президент.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі. Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.