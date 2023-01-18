Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч»

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента та ексспікера української делегації в тимчасовій контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази Миротворця. Про це йдеться на сайті.

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На сайті його назвали «професійним провокатором».

Зазначається, що його внесли до бази Миротворця за «участь в актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації ЗСУ та дискредитацію держорганів влади та управління».

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«Професійний провокатор. Здійснення публічних інформаційних диверсій на користь російських загарбників. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління», – йдеться в описі.

Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч».

Як повідомлялося, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

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Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Вчора стало відомо, що Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника.