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Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Арестович потрапив до бази «Миротворця»
На сайті Арестовича назвали «професійним провокатором»
фото з відкритих джерел

Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч»

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента та ексспікера української делегації в тимчасовій контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази Миротворця. Про це йдеться на сайті. 

На сайті його назвали «професійним провокатором».

Зазначається, що його внесли до бази Миротворця за «участь в актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації ЗСУ та дискредитацію держорганів влади та управління».

«Професійний провокатор. Здійснення публічних інформаційних диверсій на користь російських загарбників. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління», – йдеться в описі.

Арестович потрапив до бази «Миротворця» фото 1

Головне фото Арестовича на «Миротворці» – в акторському образі починаючої співачки Люсі яку той зіграв у фільмі «Не бійся, я поруч».

Як повідомлялося, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Вчора стало відомо, що Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника.

Читайте також: Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
Теги: Офіс президента радник Олексій Арестович

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