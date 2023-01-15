Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі

«Будьте розумнішими»: зневажливо відповів на хвилю обурення радник Банкової

Радник Офіса президента Олексій Арестович не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Свою заяву він прокоментував у Facebook.

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Радник Банкової зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Також Арестович зазначив, що вибух трапився внаслідок дій Росії.

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Нагадаємо, радник Банкової вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО – скандальна заява Арестовича обурила українців. До того ж таке припущення відразу підхопила російська пропаганда.

Проте слова радника спростував командувач Повітряних Сил ЗСУ: сили ППО не збивали ракету, яка влучила у багатоповерхівку Дніпра. У збройних сил немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.