Користувачі соцмереж кепкують зі звільнення Арестовича (фото)

Олексій Арестович вже звільнявся з посади рівно рік тому

Зокрема, кепкують з того, що рівно рік тому, 17 січня 2022 року, Олексій Арестович вже звільнявся з посади

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович, який нещодавно втрапив у гучний скандал через коментарі про події у Дніпрі, написав заяву про звільнення. Ця новина не залишила нікого байдужим та викликала безліч реакцій.

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Користувачі соціальних мереж активно поширюють меми, де висміюють звільнення одіозного Арестовича.

Зокрема, кепкують з того, що рівно рік тому, 17 січня 2022 року, Олексій Арестович вже звільнявся з посади позаштатного радника голови Офісу президента України та спікера делегації в ТКГ щодо Донбасу.

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Також висміюють те, що Арестович написав заяву на звільнення при тому, що є позаштатним радником.

Користувачі пишуть: «Звільнили Арестовича – звільнимо й Крим».

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Арестович написав заяву на звільнення. Радник офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма.

Відразу після цього колишній позаштатний радник голови Офісу Президента вже встиг потрапити у черговий скандал, на цей раз, із недоречним жартом. Він заявив, що минулого разу, як йшов з посади, невдовзі почалася війна. «Минулого разу, коли я йшов, через півтора місяці почалась війна. Побачимо, що цього разу буде», – прокоментував він.

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Буквально через годину після того, як Арестович виклав заяву про звільнення у соцмережу, з'явилася реакція прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.