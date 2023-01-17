Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал

Радник Банкової написав заяву на звільнення

Щойно радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про відставку після гучного скандалу довкола його коментарів про події у Дніпрі, як потрапив у новий конфуз.

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Обурення громадськості викликали коментарі радника Банкової. Зокрема Арестович заявив, що минулого разу, як йшов з посади, невдовзі почалася війна.

Невдалими жартом Арестович, ніби, натякнув на нові неприємності для України. «Минулого разу, коли я йшов, через півтора місяці почалась війна. Побачимо, що цього разу буде», – додав він.

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Нагадаємо, сьогодні радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на відставку з посади.

«Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: помилка в принципі, отже, відставка», – написав Арестович.

Як повідомлялося, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

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Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.