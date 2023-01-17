Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника – ЗМІ

На Банковій підписали наказ про звільнення Арестовича

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Нагадаємо, сьогодні радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на відставку з посади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: помилка в принципі, отже, відставка», – написав Арестович.

Як повідомлялося, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

Будь ласка, читайте текст після реклами