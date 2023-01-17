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Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника – ЗМІ
Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО
фото з відкритих джерел

На Банковій підписали наказ про звільнення Арестовича

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича про звільнення з посади позаштатного радника. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Українській правді».

Зазначається, що керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Нагадаємо, сьогодні радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву на відставку з посади

«Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: помилка в принципі, отже, відставка», – написав Арестович.

Як повідомлялося, радник Банкової Олексій Арестович вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. Радник Офісу президента не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. Проте зазначив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно». До того ж він згадав падіння української ракети ППО у Польщі, унаслідок чого загинули двоє польських громадян. Такий приклад він навів, аби підкреслити віру у невиновність України.

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Теги: Олексій Арестович звільнення радник Офіс президента скандал наказ відставка

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