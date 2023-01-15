Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців

14 січня росіяни обстріляли Дніпро, унаслідок чого знищений під'їзд багатоповерхівки: є загиблі та поранені

Радник Банкової вкотре зганьбився: він вважає, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО

Російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. Таку заяву в розмові з Марком Фейгіним зробив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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На запитання російського правозахисника щодо можливості збити ракету Арестович відповів, що сили ППО знищили ракету. За його даними, вона впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.

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«Її збили, вона впала на під'їзд. Вона підірвала, коли впала. Там проблема з їдким димом. Це вірна ознака Х-22, тому що вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом ураженняу», – сказав радник Банкової.

Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Такі слова Арестовича відразу розтягнули російські пропагандисти.

Українців вразила заява радника: сотні користувачів обурені словами Арестовича.

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Відреагував і український політичний та громадський діяч Олександр Аронець: він вважає Арестовича ворогом України через поширення російських наративів.

Своє невдоволення висловив також мер Дніпра Борис Філатов. Він закликав СБУ та розвідку відреагувати на заяву радника Офісу президента.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Станом на 23.01 відомо про 12 загиблих мешканців багатоповерхівки внаслідок обстрілу Дніпра.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.