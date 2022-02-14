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    Аваков показав, куди втік із Києва

    У Харкові земляки готуються до відсічі в разі нападу РФ - Аваков показав, куди втік із Києва
    У Харкові земляки готуються до відсічі в разі нападу РФ
    фото: скріншот із відео

    Ексглава МВС поїхав у Харків і закликав не відступати

    Колишній очільник МВС Арсен Аваков покинув столицю. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

    Разом із бізнесменом і політиком Ігорем Котвицьким Аваков «засвітився» в Харкові.

    «Усі відлітають і ми відлетіли.. у Харків. У місце, де багато років працювали, жили, творили.

    Зустрілися з рідними, друзями. Обговорили, що робити, як допомогти підтримати. Ми – харків'яни – разом тут на своїй землі і відступати нікуди не збираємось! Харків – це Україна, є і буде!», – підписав відео Аваков.

    Тим часом в Іnstagram анонсують початок контрдиверсійних навчань у Харкові, починаючи з 15 лютого.

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    Нагадаємо, стало відомо, чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони.

    Також представник РФ при ЄС зробив заяву щодо нападу на Україну.

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    Теги: Харків МВС Арсен Аваков Україна
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    Аваков показав, куди втік із Києва