Аваков показав, куди втік із Києва

У Харкові земляки готуються до відсічі в разі нападу РФ

Ексглава МВС поїхав у Харків і закликав не відступати

Колишній очільник МВС Арсен Аваков покинув столицю. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Разом із бізнесменом і політиком Ігорем Котвицьким Аваков «засвітився» в Харкові.

«Усі відлітають і ми відлетіли.. у Харків. У місце, де багато років працювали, жили, творили.

Зустрілися з рідними, друзями. Обговорили, що робити, як допомогти підтримати. Ми – харків'яни – разом тут на своїй землі і відступати нікуди не збираємось! Харків – це Україна, є і буде!», – підписав відео Аваков.

Тим часом в Іnstagram анонсують початок контрдиверсійних навчань у Харкові, починаючи з 15 лютого.

Нагадаємо, стало відомо, чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони.

Також представник РФ при ЄС зробив заяву щодо нападу на Україну.

Читайте також: