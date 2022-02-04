«П'яна свиня, що їде вбивати»: Аваков жорстко охарактеризував фігуранта ДТП нардепа Трухіна

Колишній голова МВС заявив, що вважає будь яку людину, що сіла за кермо у нетверезому стані, потенційним вбивцею

Арсен Аваков не сумнівається, що керівництво правоохоронних органів цілком свідомо покриває скандального нардепа Трухіна, який є можливим винуватцем ДТП 23 серпня 2021 року, в результаті якого постраждали шестеро людей. Таку думку колишній очільник МВС висловив етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера»

Ексміністр внутрішніх справ наголосив, що вважає будь-яку людину, яка сідає за кермо у стані алкогольного сп’яніння, «без п’яти хвилин вбивцею».

«Отже, якщо потрапляє в аварію народний депутат або член уряду, процедура така, що інформацію передають наверх. Не може міністр внутрішніх справ не знати про цю ситуацію. Відповідно міністр також доповідає наверх. Така доповідь відбувається вертикально та дуже швидко», – зазначив Аваков, пригадуючи власний досвід роботи на чолі МВС.

Ексочільник МВС додав, що відео, записане на нагрудну камеру поліцейського Сергія Петрика, опубліковане «Українською правдою», згідно з процедурою, поліцейський після зміни завантажує на сервер та більше не має до нього доступу. Там воно зберігається упродовж 30 днів.

Ексголова МВС нагадав, що запит ДБР до поліції щодо відео з місця ДТП з камери патрульного лише через 11 днів, а відповідь на нього від нацполіції ДБР отримало лише за місяць і п’ять днів після аварії, коли відеозапис було вже знищено. Арсен Аваков впевнений, що це було зроблено свідомо.

Ексголова МВС підсумував, що подібні дії представників влади «руйнують правоохоронну систему». Народного депутата Олександра Трухіна, який, можливо, перебував за кермом своєї автівки в стані алкогольного сп’яніння під час ДТП 23 серпня 2021 року, Арсен Аваков назвав «п’яною свинею, що їде вбивати».

Нагадаємо,голова МВС Денис. Монастирський розповів, чи готовий піти у відставку у зв’язку з публікацією відео з місця ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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