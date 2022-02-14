Чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони
Резніков вважає, що наразі немає підстав для особливого режиму
На сьогодні немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення. Такий режим не вводитимуть заради того, щоб регулювати медійний простір. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у ефірі програми «Свобода слова».
«Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування», – зазначив він.
На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.
«Але воєнний стан вводиться в разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться», – додав Резніков.
Також сьогодні міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі.
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