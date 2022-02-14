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    Чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони

    Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою&nbsp;&ndash; міністр оборони - Чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони
    Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою – міністр оборони
    фото з відкритих джерел

    Резніков вважає, що наразі немає підстав для особливого режиму

    На сьогодні немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення. Такий режим не вводитимуть заради того, щоб регулювати медійний простір. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у ефірі програми «Свобода слова».

    «Я впевнений, що для введення такого стану особливого режиму підстав сьогодні немає. Тільки заради того, щоб нормувати медійний простір, ні в якому разі робитися це не може. Ми живемо в демократичній країні і вчимося проходити такі випробування», – зазначив він.

    На його думку, Україна переживе цю кризу і вийде з неї сильнішою.

    «Але воєнний стан вводиться в разі вторгнення, я сподіваюся, що такого вторгнення не відбудеться», – додав Резніков.

    Також сьогодні міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі.

    Нагадаємо, Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

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    Теги: міністр воєнний стан Україна Олексій Резніков
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    Чи введуть в Україні воєнний стан: відповідь Міноборони