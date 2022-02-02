Скандал із депутатом Трухіним. Аваков зізнався, що дуже втішений

У мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Арсен Аваков

Колишнього міністра порадував вчинок поліціянта, якийсь чомусь показав відео журналістам через пів року після ДТП

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задоволений, що патрульний поліцейський Сергій Петрик відмовився від хабара у $150 тисяч, який йому пропонував нардеп Олександр Трухін, та «зробив свою роботу». Про це ексглава МВС написав у Facebook.

«Ця сума ($150 тис., – ред.) перевищує його (поліцейського, – ред.) зарплату за 20 років. Його гідність виявилася вищою, ніж у тих мільйонерів, які намагалися зам'яти справу Трухіна», – зазначив Аваков.

Він також подякував за службу всій Патрульній поліції та особисто Сергію Петрику

«Честь. Пишаюся такими поліцейськими! І як соромно, що ми, як держава, не можемо забезпечити гідну зарплату цим людям! Як же важливо, щоб у поліції працювали Петрики, а не трухіни», – додав ексглава МВС.

Варто зазначити, що в мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Аваков.

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу».

Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР. Натомість ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.