Скандал із Трухіним: Аваков підозрює очільника МВС Монастирського у приховуванні злочину (відео)

«Трухін уникнув відповідальності тому, що його покривали його друзі, що перебувають при владі»

Скандальний відеозапис із місця ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери патрульного поліцейського Сергія Петрика від самого початку був наявний у розпорядженні чинного міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, тож, ймовірно, міністр приховував подробиці пригоди і можливий факт вчинення злочину депутатом. Таку думку в етері токшоу «Гордон» висловив ексголова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Трухін уникнув відповідальності тому, що його покривали його друзі, що перебувають при владі. Ось це ганебно», – зазначив Аваков.

Ексочільник МВС наголосив, що, на його переконання, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський знав усі обставини резонансного ДТП та сприяв нерозголошенню подробиць пригоди.

«Повірити в те, що керівництво МВС не знало про це і не бачило, так би мовити, цих фактів – це потрібно бути дуже наївною людиною», – вважає Аваков.

Колишній очільник МВС додав, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський також був обізнаний із ситуацією.

Ексголова МВС зазначив, що Державне бюро розслідувань, представники якого заявляли про ненаявність в їхньому розпорядженні відеозапису з нагрудної камери поліцейського, мали після початку розслідування справи невідкладно звернутися до Нацполіції та вилучити з сервера цієї установи відео, на якому було зафіксовано вищезгадані події, проте слідчі антикорупційного правоохоронного органу лише за 11 днів, 3 вересня звернулося до МВС із відповідним запитом. МВС зі свого боку відповіло лише 28 вересня, зазначивши, що відповідні матеріали зберігаються упродовж 30 діб, тож, оскільки подія відбулася 23 серпня, їх «на жаль», вже знищено.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зізнався, що задоволений вчинком патрульного поліцейського Сергія Петрика, чия камера зафіксувала події 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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