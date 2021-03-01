Аваков розповів, через що він «лютує»

Глава МВС хоче, щоб поліцейські «не були злі, голодні, і налаштовані на хабар»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков впевнений, що заробітна плата в 8-10 тисяч гривень є недостатньою: необхідно зробити так, щоб поліцейські «не були злі, голодні, і налаштовані на хабар».

Про це Аваков сказав в ефірі телеканалу «1+1» .

«Знаєте, коли я лютую? Коли бачу, що зарплата поліцейського – 8-10 тисяч гривень, а зарплата чергового антикорупційного нового органу... Зараз створили Бюро економічної безпеки. Там відразу зарплата 100 тисяч гривень. Хлопці, якщо там 100 тис. грн, а тут 8 тисяч грн – як це працює? Ви говорите, що великий бюджет МВС. Ви хочете, щоб яку функцію ми виконували?», – заявив Аваков.

На репліку журналістки про те, що вона б хотіла, щоб о 2 годині ночі їй не страшно було пройти в бібліотеку, глава МВС відповів:

«Тоді мінімум 140 тисяч поліцейських на країну. І щоб вони були пристойні і посміхалися вам постійно, а не були злі і голодні, і налаштовані на хабар. У них повинна бути хороша зарплата і хороша мотивація. Ось ми зараз придумали додаткову мотивацію. По зарплаті ми не доводимо народне господарство. Фінансовий лізинг з нульовою ставкою. Тобто якщо ти патрульний поліцейський або звичайний поліцейський, прийшов сюди, то тобі можна взяти кредит на 20 років на квартиру. Якщо ти нормально служиш - ставка 0%. А якщо ти народив дитину – у тебе знижка 5%. А якщо одружився – ще. І так далі. Такі є механізми. Коли таке запрацює, у нас буде якість».

До слова, Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера.