Аваков вважає, що Стерненко вигадав собі образ революціонера

Сергій Стерненко часто виступаав на акція проти міністра внутрішніх справ

«Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря», – заявив Аваков

Очільник МВС Арсен Аваков вважає, що засуджений на сім років одеський активіст Сергій Стерненко вигадав собі образ революціонера. Про це Аваков заявив в інтерв’ю «1+1».

Міністр внутрішніх справ розповів, що і він і президент Володимир Зеленський дізналися про вирок Стерненку у день його оголошення.

Характеризуючи Стерненка і його впливу на молодь, Аваков висловив думку, що в Україні підмінені поняття справжніх героїв і героїв, яких створили.

«Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… в чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він в найважчі моменти на майдані в 2014 році був? Ні. Він з’явився на самому фініші Майдана. Він відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам я хочу бачити конкретику», – заявив Аваков.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього, 27 лютого, в містах України та за кордоном пройшли акції протесту.