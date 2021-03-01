Поліція розформувала службу, що видавала дозволи на зброю

Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу

Викрито корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння зброї

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції понад пів року проводив заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї. В результаті виявлена корупційна схема видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

«Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про понад 2 тис. випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи», – розповів Клименко.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

«За результатами роботи, проведеної Департаментом внутрішньої безпеки, зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі – перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах», – розповів глава Нацполіції.

Сьогодні, 1 березня, Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками. Найближчим часом він буде представлений суспільству.

Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Понад 2 тис. дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю – вилучено.

«Мені прикро, що в поліції діяла корупційна схема. Але вважаю принциповим, що саме ми її виявили та ліквідували. Зараз наше завдання – провести всебічне службове розслідування. Ми не дамо недобросовісним колишнім працівникам жодного шансу для оскарження свого звільнення в суді. Крім того, усі отримані матеріали щодо цього злочину будуть передані в Державне бюро розслідувань. Ми в повному обсязі будемо сприяти всебічному розслідуванню злочинної схеми, доки не викриємо всіх причетних», – наголосив Клименко.

Крім того, голова Нацполіції підкреслив, що серед «замовників» цієї послуги були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів державної влади.