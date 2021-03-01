Кіберполіція спіймала афериста, що ошукав киян на вісім мільйонів

Понад 500 чоловік віддали шахраю гроші на створення інтернет-бізнесу «під ключ»

Підозру у вчиненні шахрайства на вісім мільйонів гривень вручено аферисту, від дій якого постраждали сотні киян. Як повідомляється на сайті Кіберполіції України, фігурант пропонував організацію готового інтернет-бізнесу, однак отримавши оплату від клієнтів – зникав. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

Зловмисника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва.

Встановлено, що 25-річний киянин створив вебсайт, де пропонував організацію інтернет-бізнесу «під ключ» з гарантованим щоденним прибутком. На сайті було декілька пакетів послуг, вартістю від 12 до 60 тисяч гривень. При цьому правопорушник обіцяв повернути клієнтам всю суму вкладених грошей у разі невиконання зобов’язань. Втім, отримавши гроші, фігурант зникав.

Від шахрайських дій постраждали більше 500 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 8 мільйонів гривень.

В жовтні минулого року під час проведення санкціонованого обшуку зловмисник здійснив постріл із травматичного пістолета у працівника кіберполіції.

За фактом нападу на поліцейського було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 6.

Раніше кіберполіція попередила киян про активізацію шахраїв, які обіцяють роботу з високою зарплатнею.