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    Кіберполіція спіймала афериста, що ошукав киян на вісім мільйонів

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    Київський інтернет-шахрай при арешті намагався відстрілюватись <br /> - Кіберполіція спіймала афериста, що ошукав киян на вісім мільйонів

    Київський інтернет-шахрай при арешті намагався відстрілюватись

    Фото: Національна поліція

    Понад 500 чоловік віддали шахраю гроші на створення інтернет-бізнесу «під ключ»

    Підозру у вчиненні шахрайства на вісім мільйонів гривень вручено аферисту, від дій якого постраждали сотні киян. Як повідомляється на сайті Кіберполіції України, фігурант пропонував організацію готового інтернет-бізнесу, однак отримавши оплату від клієнтів – зникав. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

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    Кіберполіція спіймала афериста, що ошукав киян на вісім мільйонів
    Кіберполіція спіймала афериста, що ошукав киян на вісім мільйонів

    Зловмисника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва.

    Встановлено, що 25-річний киянин створив вебсайт, де пропонував організацію інтернет-бізнесу «під ключ» з гарантованим щоденним прибутком. На сайті було декілька пакетів послуг, вартістю від 12 до 60 тисяч гривень. При цьому правопорушник обіцяв повернути клієнтам всю суму вкладених грошей у разі невиконання зобов’язань. Втім, отримавши гроші, фігурант зникав.

    Від шахрайських дій постраждали більше 500 громадян. Загальна сума збитків сягає понад 8 мільйонів гривень.

    В жовтні минулого року під час проведення санкціонованого обшуку зловмисник здійснив постріл із травматичного пістолета у працівника кіберполіції.

    За фактом нападу на поліцейського було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду.

    Наразі фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

    Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 6.

    Раніше кіберполіція попередила киян про активізацію шахраїв, які обіцяють роботу з високою зарплатнею.

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    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ шахрайство розслідування
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