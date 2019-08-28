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    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)

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    Біля Адміністрації президента 28 серпня протестують проти Авакова - На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    Біля Адміністрації президента 28 серпня протестують проти Авакова

    «Арсен Аваков - міністр злитих справ і нерозкритих вбивств», - заявили організатори мітингу

    Під будівлею Адміністрації президента у Києві ввечері у середу, 28 серпня, проходить акція за відставку очільника міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

    На акцію «Аваков - чорт!» зібралися декілька сотень активістів.

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    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)
    На Банковій проходить акція «Аваков - чорт!» (фото)

    В анонсі акції у соцмережах повідомлялося, що на протест прийдуть громадські організації та рухи, правозахисники та захисники активістів, ветерани, потерпілі від дій МВС та поліції, родичі загиблих та екс-поліцейські.

    «Арсен Аваков - міністр злитих справ і нерозкритих вбивств. Йому не місце в Кабміні. Йому не місце у владі. Жодних посад. Тільки посадки», - заявили організатори мітингу.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у майбутньому уряді можуть отримати посади два чинних міністри. За даними джерел, міністром фінансів залишиться Оксана Маркарова, а глава МВС Арсен Аваков піде на підвищення - отримає посаду віцепрем'єра (із силових питань).

    Як відомо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

    До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

    Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу». 

     Читайте також: Як «слуги народу» тисли на кнопки у переддень запуску нової Ради. Репортаж
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