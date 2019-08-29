В Кабміні залишиться тільки Аваков - Дубінський



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Фото: урядовий портал

Колишній ведучий «1+1» Олександр Дубінський заявив, що Арсен Аваков має залишитись на посаді міністра внутрішніх справ

Депутат Олександр Дубінський («Слуга народу») запевняє, що зі старого Кабміну залишиться тільки Арсен Аваков. Про це він заявив в кулуарах Верховної Ради

«Ніхто крім Авакова не залишиться на посаді міністра», - заявив Дубінський журналістам.

Його колега Ірина Верещук зазначила, що президент зараз розглядає чотири кандидатури на посаду очільника МВС.

Вчора під час зустрічі президента Володимира Зеленського зі «слугами народу» депутатам повідомили, що свої посади збережуть Аваков і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія теж заявив сьогодні, що Маркарова залишається на посаді.

Дубінський сказав, що вважає професіоналом Оксану Маркарову.

Нагадаємо, раніше Авакова розглядали на посаду віцепрем’ра з питань оборони.

Сьогодні Зеленський вніс у Верховну Раду кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністр.