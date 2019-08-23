ЗМІ: Аваков у новому уряді може піти на підвищення



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Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Фото: Главком

Глава МВС Арсен Аваков може отримати посаду віцепрем'єра із силових питань

У майбутньому уряді можуть отримати посади два чинних міністри. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела.

За даними видання, міністром фінансів залишиться Оксана Маркарова, а глава МВС Арсен Аваков піде на підвищення - отримає посаду віцепрем'єра (із силових питань).

Також повідомляється, що прем'єром стане заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, а міністром юстиції - Ірина Венедиктова (№9 у списку «Слуги народу»).

При цьому співрозмовники видання зазначають, що розподіл портфелів - не остаточний і може змінитися.

Раніше цього тижня новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявив, що у міністрів Маркарової, Авакова та Супрун є ймовірність залишитися в Кабміні.

Перед цим Арахамія повідомляв, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.