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    Політика

    ЗМІ: Аваков у новому уряді може піти на підвищення

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    Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - ЗМІ: Аваков у новому уряді може піти на підвищення
    Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
    Фото: Главком

    Глава МВС Арсен Аваков може отримати посаду віцепрем'єра із силових питань

    У майбутньому уряді можуть отримати посади два чинних міністри. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на джерела.

    За даними видання, міністром фінансів залишиться Оксана Маркарова, а глава МВС Арсен Аваков піде на підвищення - отримає посаду віцепрем'єра (із силових питань).

    Також повідомляється, що прем'єром стане заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, а міністром юстиції - Ірина Венедиктова (№9 у списку «Слуги народу»).

    При цьому співрозмовники видання зазначають, що розподіл портфелів - не остаточний і може змінитися.

    Раніше цього тижня новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявив, що у міністрів Маркарової, Авакова та Супрун є ймовірність залишитися в Кабміні.

    Перед цим Арахамія повідомляв, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

    Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

    Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

    Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.

    МВС міністр Арсен Аваков кадрові зміни уряд Офіс президента Олексій Гончарук Оксана Маркарова
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