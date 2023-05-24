Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки

Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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«Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли головком, головне управління розвідки Міноборони, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія», – йдеться в повідомленні.

Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізувало наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

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«Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.