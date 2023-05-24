Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки
Військове керівництво розпочало роботу над всеохопною концепцією розвитку української авіації
фото ілюстративне

Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

«Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли головком, головне управління розвідки Міноборони, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія», – йдеться в повідомленні.

Міноборони відзвітувало про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізувало наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

«Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо», – додав глава держави.

Нагадаємо, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: авіація ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку чиновників ЄС, українські військові зможуть отримати літаки до цієї осені
Міноборони припустило, яка країна першою надасть винищувачі F-16
Вчора, 10:14
В Італії заявили, що не мають винищувачів F-16
Ще одна країна заявила, що не буде давати Україні винищувачі F-16
22 травня, 22:05
У Іспанії немає F-16
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
Сьогодні, 08:08

Політика

Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених
Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених
«Виходив сам через лінію фронту». Буданов розповів про важке поранення на Донбасі
«Виходив сам через лінію фронту». Буданов розповів про важке поранення на Донбасі
Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки
Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки
Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення
Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення
Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)
Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
25K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
22K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
19K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
16K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
16K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку

Новини

На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту