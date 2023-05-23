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Міноборони припустило, яка країна першою надасть винищувачі F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони припустило, яка країна першою надасть винищувачі F-16
На думку чиновників ЄС, українські військові зможуть отримати літаки до цієї осені
фото з відкритих джерел

Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16

У Міноборони допускають, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16. Тим часом високопоставлені чиновники в ЄС не виключають, що українські військові зможуть отримати літаки вже до цієї осені. Про це заявив радник міністра оборони України Юрій Сак, якого цитує Politico.

«Нідерланди мають додаткові 18 F-16, які більше не використовуються і можуть отримати інше призначення. Дванадцять із цих 18 спочатку планувалося передати приватній компанії, але передача була відкладена», – заявив Сак.

При цьому неназваний високопоставлений чиновник із питань оборони Центральної Європи повідомив Politico, що передача літаків може відбутися вже до осені.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники.

До слова, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.

 

Теги: Міноборони винищувач Нідерланди

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