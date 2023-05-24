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Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
У Іспанії немає F-16
фото ілюстративне

Мадрид вже поставив Україні шість танків Leopard

Іспанія заявила, що не передасть Україні винищувачі F-16, оскільки не має їх на озброєнні. Відповідно вона також не зможе навчати українських пілотів роботі з ними. Про це повідомляє видання TeleMadrid із посиланням на слова глави міноборони Маргарити Роблес.

«Абсолютна і повна підтримка в рамках нашої доступності для України. У питанні винищувачів ми солідарні з іншими країнами, але конкретно у Іспанії немає F-16», – пояснила чиновниця.

Роблес зазначила, що Мадрид продемонстрував велику підтримку українцям і вже поставив шість із десяти танків Leopard. Крім того, країна передає ЗСУ озброєння і навчає військових медиків.

Раніше повідомлялося, що Італія не може дати Україні винищувачі F-16, бо не має їх. 

Потенційну передачу Україні винищувачів F-16 виключила і Португалія. Глава португальського МЗС Жуан Кравіньо зазначив, що Лісабон не має необмеженої кількості літаків, а лише необхідних для виконання національних зобов'язань.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».

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Теги: Іспанія винищувач Україна війна ЗСУ

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