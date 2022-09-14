Австрія збудує в Україні три медзаклади

Уряди України та Австрії уклали Рамкову угоду про економічну співпрацю у розвитку проєктів

Проєкти фінансуватимуть австрійські та німецькі банки

Компанії з Австрії вкладуть 600 млн євро в будівництво та обладнання трьох медичних закладів в Україні. Проєкти будуть профінансовані австрійськими та німецькими банками. Про це повідомляє APA з посиланням на заяву міністерства економіки Австрії.

«Через війну зросла потреба в будівництві медичних закладів. На першому етапі три конкретні проєкти – будівництво та обладнання Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, будівництво та обладнання сучасної університетської клініки у Києві та будівництво Національного реабілітаційного центру України у Львові – буде втілено австрійськими компаніями (такими, як, наприклад, Vamed) з проєктною вартістю понад 600 млн євро. Все фінансуватимуть австрійські та німецькі банки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим після укладання урядами України та Австрії Рамкової угоди про економічну співпрацю у розвитку проєктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірпінь буде відновлювати відомий австрійський архітектор.