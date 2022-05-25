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    Австрія прийме на лікування поранених українських жінок і дітей

    Австрія прийме на лікування поранених українських жінок і дітей
    фото з відкритих джерел

    Йдеться зокрема про дітей із ампутованими кінцівками та осколковими пораненням

    Канцлер Австрії Карл Негаммер пообіцяв, що країна прийме на лікування до 100 жінок і дітей, які зазнали важких поранень унаслідок бойових дій в Україні. Про це Негаммер домовився з президентом України Володимиром Зеленським під час телефонної розмови.

    «Австрія запропонувала прийняти на лікування й реабілітацію до ста тяжкопоранених жінок і дітей. Продовжимо допомагати там, де можемо!», – написав Негаммер у Twitter.

    Йдеться зокрема про дітей із ампутованими кінцівками та осколковими пораненнями. Їм нададуть і медичнку, і психологічну допомогу. Ініціативою займатиметься урядовий координатор з питань біженців і Міжнародний комітет Червоного хреста.

    Окрім того, Негаммер і Зеленський обговорили продовольчу кризу, викликану діями Росії, можливе посередництво Відня в питанні обміну українських та російських військовополонених, а також ситуацію на фронті й військову допомогу Києву.

    Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 660 дітей. З них загинули 232 дитини.

    Теги: Австрія росія окупанти діти війна лікарня Україна окупація #stoprussia
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    Австрія прийме на лікування поранених українських жінок і дітей