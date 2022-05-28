Австрія попередила Путіна, що може забрати в «Газпрому» важливе сховище

Підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі

Канцлер Австрії Карл Негаммер попередив російського диктатора Володимира Путіна, що уряд Австрії забере в «Газпрому» велике підземне сховище в Гайдаху, якщо російський газовий монополіст його не використовуватиме. Про це Негаммер заявив на пресконференції у Відні.

«Стосовно питання газу, то воно було порушене Путіним – що всі поставки будуть повністю виконуватися. Я йому вказав на те, що якщо «Газпром» не використовуватиме сховище в Гайдаху, то втратить його, і воно буде передане в користування іншим постачальникам», – заявив Негаммер.

Зазначимо, що підземне газосховище в Гайдаху поблизу Зальцбурга є другим завбільшки у Центральній Європі. Воно може вмістити чверть річного запасу газу Австрії.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Карл Негаммер пообіцяв, що країна прийме на лікування до 100 жінок і дітей, які зазнали важких поранень унаслідок бойових дій в Україні.

Читайте також: