Євросоюз не дозволить Росії визначати ціну на електроенергію

Росія не може щодня визначати тариф на електроенергію

Австрія вважає, що ринкова ціна на електроенергію має знову знизитися і бути відокремленою від ціни на газ

Євросоюз не може дозволили президенту Росії Володимиру Путіну визначати ціну на електроенергію, заявив австрійський канцлер Карл Нехаммер, передає Reuters.

Зокрема, він заявив, що підтримує загальноєвропейський ліміт на ціни на електроенергію, хоча спочатку уряд Австрії скептично поставився до ідеї їх обмеження.

«Ми повинні, нарешті, зупинити божевілля, що відбувається на енергетичних ринках. А це може статися тільки завдяки європейському рішенню. Щось має нарешті статися. Цей ринок не буде регулювати себе в нинішньому вигляді. Я закликаю всі 27 країн-членів ЄС об'єднатися, щоб негайно зупинити цей ціновий вибух», – зазначив Нехаммер.

Він наголосив, що ринкова ціна на електроенергію має знову знизитися і бути відокремлена від ціни на газ, щоб наблизити її до фактичних витрат на виробництво.

«Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію», – додав канцлер.

Нагадаємо, раніше Австрія висунула ультиматум «Газпрому».

Згодом Австрія попередила Путіна, що може забрати в «Газпрому» важливе сховище.