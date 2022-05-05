Авторка законопроєкту про заборону УПЦ МП: Влада хоче всидіти на двох стільцях

Спікер парламенту Руслан Стефанчук, як і інші провладні депутати, на думку представниці «Голосу» Інни Совсун, бояться голосувати за заборону УПЦ МП, бо не хочуть «розколювати суспільство»

Ми підставляємо тих, хто за нас воює

Депутатка Інна Совсун, яка внесла до парламенту один із двох законопроектів про заборону діяльності УПЦ МП, упевнена, що влада гальмує процес їхнього розгляду, бо хоче «всидіти на двох стільцях», не втрачаючи підтримки як серед патріотичної частини суспільства, так і серед тих, хто підтримує російську церкву в Україні. Про це нардепка від «Голосу» заявила у коментарі «Главкому».

За її словами, представники влади, за старою українською політичною традицією, бояться зробити рішучі кроки, навіть коли вони правильні та не піддаються будь-якому оскарженню.

«Я спілкувалася з багатьма колегами з цього приводу і вони в приватних розмовах повторюють тезу (голови Верховної Ради Руслана – ред.) Стефанчука «не на часі»: що це призведе до розколу суспільства», – розповіла Совсун, зауваживши, що ця логіка могла мати місце ще якихось три місяці тому, але не зараз, коли священнослужителі української філії РПЦ здають окупантам місця розташування підрозділів ЗСУ.

«Ми просто підставляємо тих, хто за нас воює», – заявила депутатка, запевнивши, що питання заборони УПЦ МП вийшло за межі власне культурної політики.

Інна Совсун також нагадала, що, згідно із недавніми соціологічними опитуваннями, суспільство теж підтримує таке рішення влади, тому «навіть з політичної точки зору цей крок позбавлений сенсу».

Нагадаємо, у березні свої варіанти вирішення проблеми з діяльністю церкви ворожої держави на території України до парламенту подали Оксана Савчук, єдина представниця «Свободи» в нинішній каденції, та Інна Совсун з «Голосу».

Законопроєкт Оксани Савчук та інших авторів передбачає, що після заборони УПЦ МП громади матимуть 14 днів, аби перейти в помісну Українську православну церкву (ПЦУ), або прийняти інше рішення. Якщо не приймають, то майно церкви тимчасово переходить громаді.