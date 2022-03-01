Геть від Москви! Духовенство УПЦ МП повстало

Священники, які досі себе зараховували до Московської церкви в Україні, вимагають розриву стосунків з РПЦ під орудою Кирила

Священники, які досі себе зараховували до церкви Московської церкви в Україні, вимагають розриву стосунків з РПЦ під керівництвом Патріарха Кирила.

Так, священник столичної православного Храму Святого Архангела Божого Гавриїла Володимир Давидов звернувся до свого предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Онуфрія з проханням зібрати Собор Української Православної Церкви, на якому підняти питання про розірвання стосунків з Московським патріархатом.

Священник також звернувся до патріарха Московського Кирила: «Я припиняю поминати ваше ім'я під час богослужіння в нашому храмі. Це моя відповідь на ваше мовчання під час війни Росії з Україною. Ми вважали вас батьком, а ви виявилися гіршим за вітчима. Бог вам суддя».

Крім того, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій підписав Розпорядження по Сумській єпархії УПЦ МП із засудженням кривавої агресії Росії проти Української держави та благословив припинити молитовне поминання Патріарха Московського за богослужіннями у храмах та монастирях єпархії.

Раніше священники Сумської єпархії УПЦ МП засудили російську агресію та заявили про припинення згадування Московського патріарха Кирила. Вони висловили «повну підтримку» Україні і повідомили, що моляться за українську владу, Збройні сили та «всіх, хто сьогодні зі зброєю в руках став на захист України».

«При цьому ми з особливим смутком мусимо визнати, що в ці страшні дні Святійший патріарх Московський і всієї Русі Кирило ніяк не засудив агресивні дії російської влади. В своєму зверненні від 24 лютого 2022 року патріарх Кирило лише закликав «всі сторони конфлікту зробити все можливе, аби уникнути жертв серед мирних жителів». Таким чином, сама війна тут не засуджена», – йдеться в заяві священників.

Раніше протоієрей УПЦ МП Дмитро Долгій зрікся патріарха Кирила і Московського патріархату

Раніше предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього із вимогою припинити братовбивчу війну. «Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», – сказав він.

Як відомо, УПЦ (МП) є самоврядною церквою з правами широкої автономії, проте у складі Російської православної церкви. Володимир Путін у своєму телезверненні про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР», що передувало початку військових дій проти України, заявляв, що УПЦ (МП) нібито зазнає в Україні переслідувань.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.