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    Думки вголос

    Токсична церква. Як Москва шукає шлях порятунку для УПЦ МП

    • Ростислав Павленко

      Директор Національного інституту стратегічних досліджень

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    Гундяєв та Путін розуміють, що втрачають останніх прихильників в Україні - Токсична церква. Як Москва шукає шлях порятунку для УПЦ МП
    Гундяєв та Путін розуміють, що втрачають останніх прихильників в Україні
    фото з відкритих джерел

    Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ

    У зв‘язку із зростаючою токсичністю РПЦ, усередині її філіалу в Україні намагаються знайти якийсь паліатив: як би і залишити все, як є – і приховати свою належність до Москви.

    Цій позиції симпатизують деякі експерти і політики, які говорять, буцімто у МП є «два шляхи»: «стати незалежними» або приєднатися до ПЦУ.

    Насправді нема «двох шляхів». Звісно, будь-які громадяни за законом можуть створити будь-які релігійні організації – але вони тоді не матимуть нічого спільного із світовим Православ‘ям. Ніхто не визнаватиме в Україні «ще однієї юрисдикції» – це суперечить Апостольським Правилам. Про це неодноразово заявляли і у Вселенському Патріархаті. Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ.

    Тому шлях від Кірілла насправді один:

    1. Безумовне виконання закону про перейменування церкви, центр якої знаходиться у Росії. Вірні мають знати правду, до якої церкви ходять.
    2. Чітка реакція влади, безпекових і правоохоронних органів на всі випадки колабораціонізму чи поширення меседжів ворога з боку конкретних представників РПЦ в Україні (УПЦ МП). Є всі законні підстави і механізми для цього. І не варто боятись «проклять» московських попів – вони не діють)
    3. Сприяння на всіх рівнях бажанню громад об‘єднанню з ПЦУ.
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    Джерело: блог Ростислава Павленка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ православна церква Україна окупація #stoprussia
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    Токсична церква. Як Москва шукає шлях порятунку для УПЦ МП