Токсична церква. Як Москва шукає шлях порятунку для УПЦ МП

Гундяєв та Путін розуміють, що втрачають останніх прихильників в Україні

Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ

У зв‘язку із зростаючою токсичністю РПЦ, усередині її філіалу в Україні намагаються знайти якийсь паліатив: як би і залишити все, як є – і приховати свою належність до Москви.

Цій позиції симпатизують деякі експерти і політики, які говорять, буцімто у МП є «два шляхи»: «стати незалежними» або приєднатися до ПЦУ.

Насправді нема «двох шляхів». Звісно, будь-які громадяни за законом можуть створити будь-які релігійні організації – але вони тоді не матимуть нічого спільного із світовим Православ‘ям. Ніхто не визнаватиме в Україні «ще однієї юрисдикції» – це суперечить Апостольським Правилам. Про це неодноразово заявляли і у Вселенському Патріархаті. Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ.

Тому шлях від Кірілла насправді один:

Безумовне виконання закону про перейменування церкви, центр якої знаходиться у Росії. Вірні мають знати правду, до якої церкви ходять. Чітка реакція влади, безпекових і правоохоронних органів на всі випадки колабораціонізму чи поширення меседжів ворога з боку конкретних представників РПЦ в Україні (УПЦ МП). Є всі законні підстави і механізми для цього. І не варто боятись «проклять» московських попів – вони не діють) Сприяння на всіх рівнях бажанню громад об‘єднанню з ПЦУ.

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Джерело: блог Ростислава Павленка

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