Токсична церква. Як Москва шукає шлях порятунку для УПЦ МП
Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ
У зв‘язку із зростаючою токсичністю РПЦ, усередині її філіалу в Україні намагаються знайти якийсь паліатив: як би і залишити все, як є – і приховати свою належність до Москви.
Цій позиції симпатизують деякі експерти і політики, які говорять, буцімто у МП є «два шляхи»: «стати незалежними» або приєднатися до ПЦУ.
Насправді нема «двох шляхів». Звісно, будь-які громадяни за законом можуть створити будь-які релігійні організації – але вони тоді не матимуть нічого спільного із світовим Православ‘ям. Ніхто не визнаватиме в Україні «ще однієї юрисдикції» – це суперечить Апостольським Правилам. Про це неодноразово заявляли і у Вселенському Патріархаті. Єдина канонічна Православна Церква в України – це ПЦУ.
Тому шлях від Кірілла насправді один:
- Безумовне виконання закону про перейменування церкви, центр якої знаходиться у Росії. Вірні мають знати правду, до якої церкви ходять.
- Чітка реакція влади, безпекових і правоохоронних органів на всі випадки колабораціонізму чи поширення меседжів ворога з боку конкретних представників РПЦ в Україні (УПЦ МП). Є всі законні підстави і механізми для цього. І не варто боятись «проклять» московських попів – вони не діють)
- Сприяння на всіх рівнях бажанню громад об‘єднанню з ПЦУ.
Джерело: блог Ростислава Павленка