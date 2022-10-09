Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Бабусине літо»: Розвідка повідомила на чому викрила російських пранкерів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Бабусине літо»: Розвідка повідомила на чому викрила російських пранкерів (відео)
Рашисти намагалися дискредитувати співробітництво між Україною та Туреччиною
фото скріншот відео

Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake

 

Головне управляння розвідки Міноборони зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake», – йдеться у повідомленні.

Замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?»

«Слід відзначити низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто».

Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, за повідомленням  британської розвідки, після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ.

Теги: технології росіяни розвідка Міноборони відео Байрактар

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське військове командування завищує показники мобілізації
Розвідка повідомила, скільки мобілізованих рашистів уже на фронті
6 жовтня, 15:41
Сили оборони поступово звільняють окуповані території України
Канадська розвідка повідомила, чи можливий контрнаступ окупантів
7 жовтня, 07:51
В Москву увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії
У Москві розпочалися арешти військових, центр міста перекрили – розвідка
Вчора, 17:36

Політика

Британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна
Британська розвідка повідомила, чому Кримський міст має особливе значення для Путіна
«Бабусине літо»: Розвідка повідомила на чому викрила російських пранкерів (відео)
«Бабусине літо»: Розвідка повідомила на чому викрила російських пранкерів (відео)
Ракетний удар по Запоріжжю: страшні кадри руйнувань
Ракетний удар по Запоріжжю: страшні кадри руйнувань
Білорусь звинувачує Україну у підготовці удару. МЗС заявило про інсинуації
Білорусь звинувачує Україну у підготовці удару. МЗС заявило про інсинуації
У Голій Пристані детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)
У Голій Пристані детонує ворожий склад з боєприпасами (відео)
Вибух на Кримському мосту. Федоров розповів про нову проблему окупантів
Вибух на Кримському мосту. Федоров розповів про нову проблему окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
331K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
132K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
54K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
31K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
13K
10 причин, чому Путін скоро втратить владу
12K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту