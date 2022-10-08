У Москві розпочалися арешти військових, центр міста перекрили – розвідка

Усі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність

У російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.