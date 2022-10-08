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У РФ посилюється критика військового командування – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ посилюється критика військового командування – британська розвідка
Рамзан Кадиров не критикує дії Путіна
фото з відкритих джерел

Кадиров і Пригожин вимагають ескалації на війні в Україні

Після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ. Про це повідомляє британська розвідка.

Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, глави «провоєнного» блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої готовності до ескалації, зазначає розвідка.

Також у розвідці додають, що обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі значного розгортання як чеченських бойових підрозділів, так і вагнерівців на війні проти України.

При цьому критика залишається націленою на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво.

За словами аналітиків британської розвідки, критика відображає тенденцію публічного висловлення незгоди з російським істеблішментом, яку, ймовірно, буде важко зупинити.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення.

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