У РФ посилюється критика військового командування – британська розвідка

Після постійних невдач окупаційних військ на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різних представників російського режиму об’єдналися в критиці керівництва міноборони РФ. Про це повідомляє британська розвідка.

Серед критиків виділяють лідера Чечні Рамзана Кадирова, власника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина, офіційних телеведучих, поп-зірок та спільноту ультранаціоналістичних військових блогерів.

Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неофіційні особи, глави «провоєнного» блоку, чия критика ґрунтується на аргументах щодо більшої готовності до ескалації, зазначає розвідка.

Також у розвідці додають, що обидва, ймовірно, досягли певного авторитету на основі значного розгортання як чеченських бойових підрозділів, так і вагнерівців на війні проти України.

При цьому критика залишається націленою на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво.

За словами аналітиків британської розвідки, критика відображає тенденцію публічного висловлення незгоди з російським істеблішментом, яку, ймовірно, буде важко зупинити.

