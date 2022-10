Канадська розвідка повідомила, чи можливий контрнаступ окупантів

Росія не має достатнього ресурсу для контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління збройних сил Канади у Twitter.

«Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу», – вважають канадські розвідники.

Протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких лініях фронту на Херсонщині на понад 20 км. «Російські сили на північ від річки Дніпро перебувають у все більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують», – зазначає розвідуправління збройних сил Канади.

