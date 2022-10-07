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Канадська розвідка повідомила, чи можливий контрнаступ окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Канадська розвідка повідомила, чи можливий контрнаступ окупантів
Сили оборони поступово звільняють окуповані території України
фото: Генштаб ЗСУ

Сили окупантів на Херсонщині перебувають у все більш загрозливій позиції

Росія не має достатнього ресурсу для контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління збройних сил Канади у Twitter.

«Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу», – вважають канадські розвідники.

Протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких лініях фронту на Херсонщині на понад 20 км. «Російські сили на північ від річки Дніпро перебувають у все більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують», – зазначає розвідуправління збройних сил Канади.

Нагадаємо, від 1 жовтня на Херсонщині від окупантів було звільнено пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

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Теги: розвідка Україна росія окупанти війна

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