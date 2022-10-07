Канадська розвідка повідомила, чи можливий контрнаступ окупантів
Сили окупантів на Херсонщині перебувають у все більш загрозливій позиції
Росія не має достатнього ресурсу для контрнаступу та повторної окупації звільнених українськими захисниками територій. Про це йдеться у повідомленні розвідувального управління збройних сил Канади у Twitter.
«Дуже вірогідно, що чинні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу», – вважають канадські розвідники.
Протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких лініях фронту на Херсонщині на понад 20 км. «Російські сили на північ від річки Дніпро перебувають у все більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують», – зазначає розвідуправління збройних сил Канади.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) October 5, 2022
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/7 pic.twitter.com/K2arSsbSZh
Нагадаємо, від 1 жовтня на Херсонщині від окупантів було звільнено пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.
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