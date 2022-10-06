Розвідка повідомила, скільки мобілізованих рашистів уже на фронті

Українській стороні відоме точне число мобілізованих, однак оприлюднювати його публічно поки не будуть

Оголошене міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу число мобілізованих – 200 тис. не відповідає дійсності. Про це повідомив представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Шойгу оголосив про 200 тисяч, але 200 тисяч ще немає. Це менша кількість. Ми не знаємо, для чого вони завищили показники, можливо, перед керівництво рапортують, можливо, з іншою метою. Це більше 100 тисяч осіб вже. Ми знаємо відповідні показники», – розповів Юсов.

Представник розвідки додав, що українській стороні відоме точне число мобілізованих, однак оприлюднювати його публічно поки не будуть.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі набирає обертів «мобілізаційна кампанія». Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.