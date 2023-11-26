Банкова назвала фактори, що визначають тривалість та фінал війни з РФ

Подоляк підкреслив, що у будь-якому разі сьогодні нікому не вдасться відсидітися осторонь

Час війни України з Росією, її тривалість і фінал визначаються волею та ресурсами, зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Час війни, її тривалість, правильність фіналу чи наступне заморожування/перенесення конфлікту на майбутні покоління визначаються волею, що необхідна для обов’язкових жорстких рішень», – написав він у Telegram.

За словами Подоляка, саме політична воля дає змогу об’єктивно оцінити природу російського режиму, його мотивацію та передбачати ризики, які цей режим продовжує нести.

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«Вольові своєчасні рішення повинні підкріплюватися ресурсами – математично вивіреними і такими, що забезпечують точність оцінки поточного етапу війни», – підкреслив Подоляк.

Він додав, що ресурси – це, зокрема, спільні інвестиції у військові виробництва, що дають технологічну перевагу в окремих елементах наступальних, контрнаступальних та оборонних дій.

«У будь-якому разі сьогодні нікому не вдасться відсидітися осторонь», – підсумував він.

Нагадаємо, боєць «Азову» Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде.

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Як заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, у Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго.