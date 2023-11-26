Володін може вдосконалити свою формулу: Є війна – є чинний політичний режим Путіна та його холуїв

Бюджет РФ концентрується на війні в Україні та на готовності до військової конфронтації із Заходом

Володін, який колись сформулював внутрішньоросійський постулат «Є Путін – є Росія», прямо похвалився рекордним збільшенням видатків на оборону у федеральному бюджеті.

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Яке «досягнення», розмах СВО та встання з колін – витрати на оборону у бюджеті перевищать будь-які витрати на соціальні потреби вперше в РФ. Володін може вдосконалити свою формулу: Є війна – є чинний політичний режим Путіна та його холуїв.

Ну а якщо серйозно, то це ще один доказ того, що війна стала для Росії формою зовнішньої та внутрішньої політики.

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Експерт RUSI у Лондоні Річард Коноллі, якого цитує The Washington Post, сказав, що «цей бюджет концентрується на війні в Україні та на готовності до військової конфронтації із Заходом; ситуація виглядає як повномасштабна мілітаризація російського суспільства». Так і є.