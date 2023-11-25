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«Закінчиться все в один день»: боєць «Азову» спрогнозував завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Закінчиться все в один день»: боєць «Азову» спрогнозував завершення війни
Святослав Сірий розпочав свій бойовий шлях на Майдані
фото: скріншот із відео

Святослав Сірий вважає, що кінцем війни буде повернення всіх окупованих РФ українських територій

Боєць «Азову» Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде. Таку думку він висловив в розмові з кореспонденткою «ТСН» Наталією Нагорною.

«Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень вирішити всі свої питання», – припустив український військовий.

Він зазначив, побутує думка, що триватиме війна довго і вона буде непростою для всіх, але вважає, що її кінцем буде повернення всіх окупованих РФ українських територій. При цьому, за його словами, ворога потрібно «і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку».

«Тому що, якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов «рускоязичних» або «рускокультуристів», до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше», – наголосив він.

Нагадаємо, як заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, у Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго.

Триває 640-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 74 знищено нашими захисниками.

Теги: війна росія Україна

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