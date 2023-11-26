Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Війна може вийти за межі сходу та півдня»: командувач Об’єднаних сил зробив тривожну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Війна може вийти за межі сходу та півдня»: командувач Об’єднаних сил зробив тривожну заяву
Небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими
фото з відкритих джерел

Російська Федерація отримує ресурси від «Осі зла» – Північної Кореї та Ірану

Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі сходу та півдня. Про це у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами генерала, небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими.

Сергій Наєв
Сергій Наєв
фото з відкритих джерел

«Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою «Осі зла» – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є», – сказав генерал.

Наєв наголосив, що технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній – значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять.

«Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива», – додав Наєв.

Він попередив, що у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

«Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили», – сказав генерал.

Нагадаємо, боєць «Азову» Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде.

Як заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, у Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго.

Теги: росія війна технології Північна Корея Сергій Наєв Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони посилюють системи ППО на півночі
Україна посилює системи ППО на півночі країни – Наєв (відео)
3 жовтня, 09:58
Наєв повідомив, скільки бойових літаків Росія тримає у Білорусі
Наєв повідомив, скільки бойових літаків Росія тримає у Білорусі
20 жовтня, 14:41
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»
22 листопада, 06:49

Події в Україні

У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
У двох областях перекрито ще декілька ділянок доріг через негоду
У море змиває літній кінотеатр у Криму, на який Москва виділила мільйони рублів
У море змиває літній кінотеатр у Криму, на який Москва виділила мільйони рублів
Окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця
Окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового
На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8051
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua