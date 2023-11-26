«Війна може вийти за межі сходу та півдня»: командувач Об’єднаних сил зробив тривожну заяву

Небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими

Російська Федерація отримує ресурси від «Осі зла» – Північної Кореї та Ірану

Скорочення допомоги Україні значно підірве обороноздатність армії. Натомість Росія продовжує випускати зброю. Якщо цей процес не ускладнити, то війна може вийти за межі сходу та півдня. Про це у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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За словами генерала, небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими.

Сергій Наєв фото з відкритих джерел

«Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою «Осі зла» – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є», – сказав генерал.

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Наєв наголосив, що технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній – значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять.

«Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива», – додав Наєв.

Він попередив, що у випадку, якщо Росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.

«Ми готуємося до цього, будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили», – сказав генерал.

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Нагадаємо, боєць «Азову» Святослав Сірий, бойовий шлях якого розпочався на Майдані Незалежності, вважає, що війна неодмінно повинна закінчитися виходом на кордони 1991 року. Інакше спокою від північно-східного сусіда не буде.

Як заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, у Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго.