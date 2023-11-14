Скільки Росія ще зможе фінансувати війну: дані розвідки
«У РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму»
У Росії вже посилюються кризові явища. Водночас повномасштабна війна зможе тривати ще довго. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає NV.
«Росіяни не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників. Росія й надалі здійснюватиме хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій. Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад - РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут», – зазначив він.
Буданов заявив, що у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму.
«Системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор - зростання втоми від війни у суспільстві, вплинуть на те, скільки ще Росія зможе вести бойові дії високої інтенсивності. Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за два місяці там удвічі підскочили ціни) та інших товарів. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу», – каже він.
За словами розвідника, реальні проблеми росіяни відчують у 2025 році. Проте ланцюги виробництва у Росії поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Тому зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, з урахуванням безлічі різноманітних даних.
«Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу», – резюмував Буданов.
Нагадаємо, триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.
Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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