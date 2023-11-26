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«Війна в Україні їм не цікава». Артем Довбик вразив заявою про іспанців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Війна в Україні їм не цікава». Артем Довбик вразив заявою про іспанців
Артем Довбик
фото: Girona FC/Facebook

Довбик: «Люди в Іспанії забувають про війну в Україні»

26-річний український форвард іспанської клубу «Жирона» Артем Довбик розповів про свій досвід спілкування з іспанцями про війну в Україні. Про це пише Sport.ua.

Довбик пригадав, як люди в Іспанії, з якими він спілкувався, реагують на війну в Україні, яку розв'язала Росія.

«Люди в Іспанії забувають про війну в Україні. Вони просто взагалі не розуміють, як це. Ми спілкувалися, бувало. Їм це нецікаво», – зауважив футболіт.

За словами Довбика, перші кілька хвилин іспанців шокують кадри подій в Україні, які він їм показував, однак далі вони поводяться, як зазвичай.

«У нас (з Віктором Циганковим, – ред.) кілька разів питали в команді. Ми їм показуємо фото – перші пару хвилин вони у шоці, далі – йдуть бігати, як ні в чому не бувало, і вже не цікаво», – заявив футболіст.

Нагадаємо, що цьогоріч у серпні гравець збірної України з футболу Артем Довбик перейшов з «Дніпро-1» у «Жирону». 

Теги: війна Іспанія Артем Довбик

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