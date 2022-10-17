Банкова назвала відповідальних за вбивство мирних українців

Подоляк: «Той випадок, коли санкцій вже точно замало»,

Іран несе відповідальність за вбивства мирних українців. Тож одних санкцій проти нього вже недостатньо. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Твіттері.

«Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих. Згодом стало відомо про те, що рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.