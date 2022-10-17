Обстріл житлового будинку в Києві: моторошні кадри

Наразі відомо, що під завалами будинку можуть перебувати люди

Оприлюднено фото на відео наслідків влучання дронів-камікадзе у житловий будинок у Києві.

На кадрах видно, що частина будівлі повністю зруйнована, рятувальники продовжують гасити пожежу.

Також у мережі оприлюднили фото будинку, який постраждав від російської атаки, до та після обстрілу.

З’явилося також відео наслідків атаки на житловий будинок у Києві, зняте з вікна сусіднього будинку.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Раніше міський голова Києва повідомив, що на даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.