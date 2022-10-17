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У Києві прогриміли потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві прогриміли потужні вибухи
Стовп диму піднімається над місцем вибуху
фото: https://glavcom.ua/

Кияни зафіксували атаку дронів на столицю

У понеділок, 17 жовтня, на світанку у Києві прогримів потужний вибух. Про це повідомляють телеграм-канали.

Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.

Вибух пролунав майже одразу після оголошення тривоги. В одному з районів столиці після вибуху в небо піднімається чорний дим.

Кияни повідомляють, що вибухів було три.

Також мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.

Подробиці з’ясовуються.

Нагадаємо, уночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

17 жовтня вночі дрони-камікадзе Shahed-136 влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині.

 

Теги: окупанти росія війна Київ вибух

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