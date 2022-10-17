У Києві прогриміли потужні вибухи
Кияни зафіксували атаку дронів на столицю
У понеділок, 17 жовтня, на світанку у Києві прогримів потужний вибух. Про це повідомляють телеграм-канали.
Повітряна тривога була оголошена у Києві о 6:23.
Вибух пролунав майже одразу після оголошення тривоги. В одному з районів столиці після вибуху в небо піднімається чорний дим.
Кияни повідомляють, що вибухів було три.
Також мешканці столиці зафіксували атаку дронів на Київ.
Подробиці з’ясовуються.
Нагадаємо, уночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
17 жовтня вночі дрони-камікадзе Shahed-136 влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині.
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