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Атака дронів на Київ: рятувальники дістали тіло ще одного загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київ: рятувальники дістали тіло ще одного загиблого
Унаслідок ворожих атак госпіталізовані троє постраждалих
фото: Віталій Кличко

Пошуково-рятувальні роботи тривають

З-під завалів зруйнованого, внаслідок атаки російських дронів, будинку у Шевченківському районі Києва рятувальники дістали четвертого загиблого. Остаточна кількість тих, які залишаються під завалами, невідома. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Уже четверо загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло – загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди», – повідомив Кличко.
Голова столиці також уточнив, що госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них – працівники ДСНС.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Теги: безпілотник обстріл війна Київ

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