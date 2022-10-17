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Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
Громадське

Подоляк: «Час покласти край російському лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків»

Росію потрібно виключити з усіх міжнародних урядових клубів та спільнот, зокрема і з «групи двадцяти» (G20). Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край російському лицемірству. РФ має бути вигнана з усіх майданчиків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також: Рашисти атакували Київ дронами: фото, відео (оновлюється)

Теги: безпілотник ракета путін Україна окупанти росія Офіс президента війна

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