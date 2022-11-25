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Банкова пояснила, як Європа має реагувати на криваву політику Кремля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова пояснила, як Європа має реагувати на криваву політику Кремля
Кремль визнав, що знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів
фото з відкритих джерел

«Або ми виграємо, або світу більш не буде» 

Росіяни прямо говорять, що взяли у заручники 40 млн населення країни, тому що хочуть примусити нас виконати свої вимоги. Натомість світ спостерігає за вчинками країни-терористки як за експериментом. Замість цього світова спільнота мала б визнати: Росія – країна-терористка і цинічно порушує міжнародне право. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

«Коли ми говоримо про ці обстріли крилатими ракетами, безумовно, в новітній історії сучасного світу не було такого. Щоб якась велика країна з ядерною зброєю, яка постійно усім подорожувала протягом дев'яти місяців й атакувала території іншої країни повністю, в прямому етері знищуючи інфраструктуру. Для мене тут цікаво інше. Те, що з Росією все зрозуміло – вони нас ненавидять, вони це будуть робити, тому що дико бояться слова Україна. А як світу? Цікаво дивитися за цим експериментом?», – відреагував Подоляк.

Українці кожен день встають зранку і бачать, що немає води, немає світла, але ми собі кажемо: «Ні, ми не будемо ставати на коліна. Сьогодні цього не можна робити». Поступово, щодня, ми маємо говорити одне й те ж: або світ повертається до міжнародного права, включно із міжнародним гуманітарним правом, або світ дає Україні можливість захистити своє право жити. Або світ визнає: терористи – «нормальні пацани», які мають право вбивати і сидіти за столом на G20. 

«Нехай вийдуть ці пани й скажуть: «Ми боїмося Росію – перше, друге – ми не хочемо, щоб Росія програла, третє – нас дуже влаштовує те, що Росія знищила міжнародне право, четверте – ми, в принципі, вважаємо, що це нормально – обіймати Лаврова і п’яте – ну, нехай вони знищать Україну, може далі не підуть», – каже радник Банкової. 

Адже дуже нелогічно, що триває 275 день війни в центрі Європи, а країна-терористка досі використовує «право вето» в міжнародних інституціях, займається пропагандою, є спонсором FIFA.

«Ми або виграємо і повернемо цей світ в ті правила, які світові політики написали після Другої світової війни, й за яку ми платимо сьогодні своєю кров’ю, або світу вже не буде. І будуть інші правила. Буде Пригожин, який «сапогом» відкриватиме двері в будь-який парламент європейської країни», – каже Подоляк. 

Нагадаємо, влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України. 

Теги: Європа заручники населення парламент правила путін радник росія Україна Михайло Подоляк

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