Банкова пояснила, як Європа має реагувати на криваву політику Кремля

«Або ми виграємо, або світу більш не буде»

Росіяни прямо говорять, що взяли у заручники 40 млн населення країни, тому що хочуть примусити нас виконати свої вимоги. Натомість світ спостерігає за вчинками країни-терористки як за експериментом. Замість цього світова спільнота мала б визнати: Росія – країна-терористка і цинічно порушує міжнародне право. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

«Коли ми говоримо про ці обстріли крилатими ракетами, безумовно, в новітній історії сучасного світу не було такого. Щоб якась велика країна з ядерною зброєю, яка постійно усім подорожувала протягом дев'яти місяців й атакувала території іншої країни повністю, в прямому етері знищуючи інфраструктуру. Для мене тут цікаво інше. Те, що з Росією все зрозуміло – вони нас ненавидять, вони це будуть робити, тому що дико бояться слова Україна. А як світу? Цікаво дивитися за цим експериментом?», – відреагував Подоляк.

Українці кожен день встають зранку і бачать, що немає води, немає світла, але ми собі кажемо: «Ні, ми не будемо ставати на коліна. Сьогодні цього не можна робити». Поступово, щодня, ми маємо говорити одне й те ж: або світ повертається до міжнародного права, включно із міжнародним гуманітарним правом, або світ дає Україні можливість захистити своє право жити. Або світ визнає: терористи – «нормальні пацани», які мають право вбивати і сидіти за столом на G20.

«Нехай вийдуть ці пани й скажуть: «Ми боїмося Росію – перше, друге – ми не хочемо, щоб Росія програла, третє – нас дуже влаштовує те, що Росія знищила міжнародне право, четверте – ми, в принципі, вважаємо, що це нормально – обіймати Лаврова і п’яте – ну, нехай вони знищать Україну, може далі не підуть», – каже радник Банкової.

Адже дуже нелогічно, що триває 275 день війни в центрі Європи, а країна-терористка досі використовує «право вето» в міжнародних інституціях, займається пропагандою, є спонсором FIFA.

«Ми або виграємо і повернемо цей світ в ті правила, які світові політики написали після Другої світової війни, й за яку ми платимо сьогодні своєю кров’ю, або світу вже не буде. І будуть інші правила. Буде Пригожин, який «сапогом» відкриватиме двері в будь-який парламент європейської країни», – каже Подоляк.

Нагадаємо, влада країни-терористки визнала, що зумисне обстрілює інфраструктуру України.