Головна Світ Політика
search button user button menu button

Засідання Радбезу ООН: Китай закликав Україну і окупанта до переговорів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Засідання Радбезу ООН: Китай закликав Україну і окупанта до переговорів
Китай закликає не допустити ескалації та запобігти ядерній кризі
фото з відкритих джерел

Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, щоб повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше

Після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України Китай закликав сторони якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб «не допустити ескалації» війни та запобігти ядерній кризі. Таку заяву зробив заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг на засіданні Радбезу ООН. Про це повідомляє «Главком».

«Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше».

Він наголосив, що міжнародна спільнота повинна сприяти цьому, аби не допустити ескалації та запобігти ядерній кризі.

«Ми вкотре закликаємо сторони проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю», – сказав представник КНР.

Відзначимо, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
Теги: росія війна Китай обстріл Радбез ООН Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН
Зеленський вимагає терміново скликати Радбез ООН
Вчора, 19:28
Радбез має захистити українців, які страждають від російської агресії
«Ми чекаємо реакції на терор Росії» – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН
Вчора, 23:48
Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях
Армія Путіна вбиває цивільних в Україні: ООН оприлюднила нові дані
22 листопада, 03:48

Політика

Макрон відреагував на масований ракетний обстріл України з боку РФ
Макрон відреагував на масований ракетний обстріл України з боку РФ
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW
Путін приховує воєнні цілі в Україні – висновок ISW
Засідання Радбезу ООН: Китай закликав Україну і окупанта до переговорів
Засідання Радбезу ООН: Китай закликав Україну і окупанта до переговорів
Конфлікт Сербії і Косово: сторони укладуть мирну угоду
Конфлікт Сербії і Косово: сторони укладуть мирну угоду
Оточення Путіна називає війну в Україні «успішною»
Оточення Путіна називає війну в Україні «успішною»
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
89K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
74K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі
62K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
32K
В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці
27K
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту