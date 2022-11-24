Засідання Радбезу ООН: Китай закликав Україну і окупанта до переговорів

Китай закликає не допустити ескалації та запобігти ядерній кризі

Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, щоб повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше

Після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України Китай закликав сторони якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб «не допустити ескалації» війни та запобігти ядерній кризі. Таку заяву зробив заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг на засіданні Радбезу ООН. Про це повідомляє «Главком».

«Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше».

Він наголосив, що міжнародна спільнота повинна сприяти цьому, аби не допустити ескалації та запобігти ядерній кризі.

«Ми вкотре закликаємо сторони проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю», – сказав представник КНР.

Відзначимо, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.